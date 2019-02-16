المشرق العربي يستحوذ على نصف صادرات السلاح الروسي

ويتوجه وزير الصناعة والتجارة والمسؤولون عن تصدير منتجات روسيا العسكرية إلى أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة لحضور فعاليات معرض الدفاع الدولي "آيديكس 2019" والمقام خلال الفترة من 17-21 فبراير/شباط الحالي.

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وأعلن سيرغي تشيميزوف، رئيس شركة "روستيخ" الحكومية التي تشرف على قطاع الإنتاج الحربي في روسيا، أن أكثر من 50 مؤسسة من مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الروسي ستشارك في معرض "آيديكس 2019"، عارضة منتجاتها ضمن الجناح الروسي الذي سيضم نحو 1000 قطعة سلاح وعتاد عسكري.

وقالت صحيفة "كوميرسانت" إن مصدّري المنتجات العسكرية الروسية يولون العالم العربي اهتمامهم الرئيسي.

وذكر ألكسندر ميخييف، رئيس شركة تصدير الأسلحة الروسية (روس أوبورون اكسبورت) أن "منطقة المشرق العربي" استحوذت على حوالي نصف الصادرات العسكرية الروسية في عام 2018.

ويتطلع المسؤولون عن تصدير الأسلحة الروسية إلى عقد لقاءات ثنائية على هامش المعرض مع ممثلي القيادة العسكرية السياسية وقطاع الأعمال لدول الشرق الأوسط وأفريقيا الشمالية، خصوصا دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت الصحيفة أنه تم في فبراير/شباط 2017 توقيع عدة اتفاقيات بين روسيا ودولة الإمارات تختص إحداها بالتعاون لإنشاء طائرة مقاتلة متعددة المهام.

وأشير وقتذاك إلى أن دولة الإمارات العربية تريد أن تشتري 12 طائرة مقاتلة من طراز "سو-35" من روسيا. وقال دميتري شوغايف، رئيس هيئة التعاون العسكري الفني بين روسيا ودول العالم، في تصريح خاص لـ"كوميرسانت" إن الطرف الروسي ينتظر قرار الطرف الإماراتي بهذا الشأن.