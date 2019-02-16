في إعلان مفاجئ... باكستان تؤكد تأجيل زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن ابن سلمان سيصل إسلام أباد يوم غد الأحد، دون إبداء أسباب لذلك، وذلك وفقا لشبكة "NDTV" الهندية.

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وكان من المقرر، أن يصل ولي العهد السعودي إلى إسلام أباد، اليوم السبت، على رأس وفد من المسؤولين ورجال الأعمال السعوديين في زيارة تستغرق يومين، هي الأولى له منذ توليه منصبه في 2017، وتأتي الزيارة بدعوة من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

وخلال الزيارة، سيعقد محمد بن سلمان عددا من الاجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين بينهم الرئيس عارف علوي ورئيس الوزراء عمران خان، وقائد أركان الجيش قمر جاويد باجوا. وسيكون ولي العهد السعودي أول ضيف دولة يقيم في المبنى الحكومي المخصص لرئيس وزراء باكستان، كما أحضر المسؤولون الأمنيون السعوديون مشرفيهم الأمنيين وموظفي الأمن الصغار لإجراء الترتيبات اللازمة.

وكان وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، أكد أهمية الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى باكستان. وقال قريشي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، على هامش قمة ميونيخ للأمن، تعليقا على زيارة ابن سلمان، "لطالما تمتعت باكستان والسعودية بعلاقات جيدة على المستوى السياسي، لكن اعتقد هذه الزيارة سترفع العلاقات إلى مستوى جديد من التعاون الاقتصادي، وستعطي رفعا للعديد من الاستثمارات الجديدة في باكستان، وهو أمر جيد وصحي، ويسعدنا".

كما أشاد رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، بالإصلاحات التي باشرها محمد بن سلمان، مؤكدا أن باكستان تريد أن ترى السعودية قوية في الساحة الدولية. وأكد عمران، في لقاء مع قناة "العربية، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يقوم بإصلاحات عصرية ونحن ندعمه.