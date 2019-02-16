المغرب يشيد باقرار واشنطن مخصصات لإقليم الصحراء في ميزانية 2019

الرباط/ خالد مجدوب/ الخليج 365

أشاد المغرب بتخصيص قانون الميزانية الأمريكية برسم سنة 2019، "اعتمادات مخصصة للمغرب، تشمل إقليم الصحراء.

وأشار بيان للخارجية المغربية إلى "التنصيص الصريح لقانون الميزانية الأمريكية برسم سنة 2019، الذي اعتمده مجلسا الكونغرس، الخميس، وصادق عليه الرئيس دونالد ترامب، الجمعة، على أن "الاعتمادات المخصصة للمغرب، تحت الفصل الثالث، يمكن استخدامها، أيضا، للمساعدة في الصحراء".

ولفتت الخارجية أن "السلطتين التنفيذية والتشريعية الأمريكيتين، الذين يمثلهما على التوالي الرئيس ومجلسا الكونغرس، تتفقان بذلك على اعتبار جهة الصحراء جزءا لا يتجزأ من المملكة، وعلى تمكينها من الاستفادة من اعتمادات التعاون على قدم المساواة مع باقي جهات المملكة".

وبدأت قضية الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب و"البوليساريو" إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادته، بينما تطالب "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم، إثر انتهاء الاحتلال الإسباني.