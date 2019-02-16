ظاهرة فلكية نادرة.. القمر الأحدب يتعامد اليوم على الكعبة المشرّفة

تشھد سماء مكة المكرمة، مساء الیوم الجمعة، ظاھرة فلكیة، تتمثل بتعامد القمر الأحدب مع الكعبة المشرّفة في الساعة 32:48:8 مساء بتوقیت السعودیة، في ظاھرة مشاھدة بالعین المجردة.
وتُعد ظاھرة التعامد، إحدى الظواھر الفلكیة القدیمة قبل عصر التقنیة الحدیثة، التي تُستخدم في تأكید دقة الحسابات الفلكیة لحركة القمر في قبة السماء، ویمكن الاستفادة منها في معرفة اتجاه القبلة بطریقة بسیطة في مناطق عدة حول العالم، كما فعل القدماء، بدقة تُضاھي دقة تطبیقات الھواتف الذكیة.
وسيكون القمر على ارتفاع (46.49.89) درجة، وزاویة سمت (41.29.181) درجة في لحظة التعامد، وسیكون قُرصه مضاءً بنور الشمس بنسبة 1.79%، وعلى مسافة356.368 كیلومترًا.
ویمكن للقاطنین في المواقع البعیدة عن المسجد الحرام، مشاهدة القمر فوق الأفق في ذلك التوقیت؛ حیث یشیر اتجاه موقع القمر إلى مكة المكرمة.
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