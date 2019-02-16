شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمنى يدعو لبنان لوقف تدخلات حزب الله بشؤون بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى، الحكومة اللبنانية الجديدة إلى وقف تدخلات حزب الله فى الشأن اليمنى، وسحب خبرائه ومقاتليه من اليمن.

وقال الإريانى - على حسابه فى "تويتر" حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم السبت - إن "التدخل الصارخ فى الشأن اليمنى والدعم المباشر الذى يقدمه حزب الله اللبنانى لمليشيات الحوثى واضح وجلى من خلال تواجد خبراء تطوير الصواريخ وصناعة الألغام والعبوات الناسفة والمدربين واحتضان الضاحية الجنوبية لإعلام المليشيات من قناة المسيرة والساحات".

وأضاف :"ندعو الحكومة اللبنانية لوقف تدخلات حزب الله فى الشأن اليمنى وسحب خبرائه ومقاتليه من اليمن، ووقف كل أشكال الدعم الذى يقدمه لمليشيات الحوثى بما فيها إيقاف قنوات التحريض والفتنة باعتبارها أنشطة عدائية ضد اليمن وخروج عن مبدأ النأى بالنفس الذى أعلنته لبنان إزاء أزمات المنطقة".