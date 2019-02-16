شكرا لقرائتكم خبر عن إقليم كردستان العراقى يوقف تصدير النفط إلى إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقفت وزارة الثروات الطبيعية فى اقليم "كردستان" العراقى، الجمعة تصدير نفط الاقليم إلى إيران، تنفيذا للعقوبات الأمريكية على طهران. وقال مصدر فى الوزارة، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، إن "تصدير نفط كردستان إلى إيران توقف بقرار من وزارة الثروات الطبيعية فى الإقليم"، وأضاف أن هذا القرار يأتى ضمن إطار العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

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