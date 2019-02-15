الان تتابع كاظم الساهر يبهر جمهوره في المملكة بأداء أسطوري والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أحيا قيصر الغناء العربي كاظم الساهر، اليوم، حفلا على مسرح “مرايا” في العلا ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة الثقافي في المملكة العربية السعودية.
وقدم الفنان الكبير مزيجا متنوعًا ما بين أغانٍ قديمة ومعروفة وأخرى جديدة إضافة إلى أغنيات من الفلكلور العراقي، أبهرت الحضور.
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