اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي توقفت حركة الطيران بمطار دبي اليوم الجمعة، بسبب رصد نشاط ملحوظ وُصف بـ"المريب" لطائرات مسيرة. استمر تعليق الحركة نحو 30 دقيقة، قبل أن تعلن السلطات استئناف الرحلات. هيئة الطيران قالت إنّ الإغلاق كان جزئيًّا فقط في منطقة الإقلاع.. والركاب ظلّوا في طائراتهم خلال تلك الفترة. التفاصيل من هنا:

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو | تفاصيل واقعة السماء.. طائرات مسيرة «مريبة» تحلق أعلى مطار دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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