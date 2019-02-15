معنى التهاب بطانة الرحم وممكن تأثر على الخصوبة إزاى"تفاصيل"

ينتج الجسم كل شهر بطانة فى الرحم استعدادا لزرع البويضة المخصبة بها، إذا لم يحدث الحمل خلال شهر معين، فإن الجسم يزيل بطانة الرحم وتحدث فترة الحيض.
في بعض الأحيان، ينتقل نسيج بطانة الرحم إلى نهاية قناة فالوب وإلى البطن، ولكن لذى بعض النساء سوف يعلق النسيج على الأعضاء الأخرى، وبسبب هرمونات الدورة الشهرية، تحفز نمو هذا النسيج الإضافي وقد يحدث نزيف، ومع ذلك ووفقا لتقرير موقع " arcfertility"، فإن هذا النزيف والنسيج الإضافى ليس لديه طريقة للخروج من الجسم، مما يسبب التهاب وتهيج يسمى التهاب بطانة الرحم.
تشمل الأعراض الشائعة لمرض بطانة الرحم:
عدم الراحة قبل وأثناء الحيض .
ألم عند الجماع وعند التبول.
ألم فى البطن قبل وأثناء وقت الحيض.
ولكن هناك من 15 إلى 20 % من النساء المصابات بالتهاب بطانة الرحم، لن يعانين من الأعراض السابقة ، والبعض الأخر قد يكون لهن أيضًا اضطرابات أخرى في الجهاز المناعي مثل الربو ، والأكزيما ، ومرض الفيبروميالجيا.تأثير التهاب بطانة الرحم على الخصوبة
يمكن للالتهاب والتهيج الناجم عن التهاب بطانة الرحم أن يؤثر على الخصوبة، حيث يؤدى إلى التهاب وتروم فى الجزء فى الرحم وهو المسؤل عن التقاط البويضة ونقلها إلى قناة فالوب ، مما يسبب عدم وصول البويضة إلى وجهتها الصحيحة.
بالإضافة إلى ذلك يؤدى التهاب بطانة الرحم إلى تدمير الحيوانات المنوية والبويضات ، وفي الحالات الأكثر تقدمًا ، يبدأ التهاب بطانة الرحم بالتسبب في حدوث التصاقات فى البطن وتصبح أعضاء الحوض عالقة ببعضها البعض ، مما يؤدي إلى إغلاق قناتي فالوب.
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