معنى التهاب بطانة الرحم وممكن تأثر على الخصوبة إزاى"تفاصيل"

ينتج الجسم كل شهر بطانة فى الرحم استعدادا لزرع البويضة المخصبة بها، إذا لم يحدث الحمل خلال شهر معين، فإن الجسم يزيل بطانة الرحم وتحدث فترة الحيض.

في بعض الأحيان، ينتقل نسيج بطانة الرحم إلى نهاية قناة فالوب وإلى البطن، ولكن لذى بعض النساء سوف يعلق النسيج على الأعضاء الأخرى، وبسبب هرمونات الدورة الشهرية، تحفز نمو هذا النسيج الإضافي وقد يحدث نزيف، ومع ذلك ووفقا لتقرير موقع " arcfertility"، فإن هذا النزيف والنسيج الإضافى ليس لديه طريقة للخروج من الجسم، مما يسبب التهاب وتهيج يسمى التهاب بطانة الرحم.