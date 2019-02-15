وفاة شرطي سوداني بعدما رشق محتجون بالحجارة أمس الخميس في الخرطوم

نقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم الشرطة السودانية اليوم الجمعة قوله إن شرطيا سودانيا قتل متأثرا بجراحه بعد أن ألقى محتجون حجارة على سيارة تابعة للشرطة كانت تمر بالقرب من مظاهرات في العاصمة الخرطوم.

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وقال المتحدث إن السيارة كانت تمر بالمنطقة بالصدفة في وقت متأخر من يوم أمس الخميس، مضيفا أنه تم إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم.

وكانت وسائل إعلام، أفادت بأنه حدث انقطاع كامل للتيار الكهربائي في عموم دولة السودان، اليوم الجمعة.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، فإن التيار الكهربائي بعموم السودان انقطع، وأن الفنيين بدأوا بإعادة تشغيل المحطات تدريجيا.