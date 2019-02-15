شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث في «واتساب» يتيح إعادة تصميم صفحة الإعدادات بالكامل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

حصلت خدمة التراسل الفوري “واتساب” على تحديث تجريبي يعيد تصميم صفحة إعداداته بشكل كامل، حيث تم إعادة تصميم الصفحة.

وكذلك بعض الأقسام بشكل كامل، بما في ذلك التخلص من الفواصل بين الخطوط، وإضافة بعض الرموز الجديدة الملونة باللون الأخضر، إضافة إلى بعض التغييرات في واجهة استخدام البيانات.

وعند الانتقال الآن لشاشة الإعدادات الرئيسية سيمكن للمستخدم ملاحظة الأيقونات الجديدة، والأقسام الفرعية لكل عنصر، مع إعادة تنظيم بعض العناصر.

وفيما يخص بقية الإعدادات فهي تتبع نفس النمط، حيث لا مزيد من الخطوط الفاصلة، ولا مزيد من مربعات الاختيار، ولا مزيد من الخلفيات الرمادية لتفاصيل بعض الإعدادات.

ويمكن الآن للمستخدمين رؤية كل الإحصائيات أسفل عنوان كل قسم مباشرة؛ مما يسمح للمستخدم بالحكم بسرعة على مقدار ما قام به واتساب من سعة تخزين، أو استهلاك للبيانات.

كما تم إعادة تنظيم شاشة استخدام الشبكة “Network Usage” بشكل كامل، حيث كان سابقاً من المستحيل تحليلها؛ وفقاً لما نشره موقع androidpolice الأمريكي.

ولكن الآن تم استبدال البيانات والعناوين برسوم بيانية يمكن قراءتها بسهولة، ولـ 6 أنواع من البيانات وهي: “المكالمات، الوسائط، النسخ الاحتياطي في درايف، الرسائل، الحالات، التجوال”.