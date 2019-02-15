العثور على جثث أعلى جبل تحت سطح الأرض.. تفاصيل

عثر مجموعة من العلماء على أعلى جبل، ولكنه وفقا لما جاء فى صحيفة the sun ليس فوق سطح الأرض، وإنما تحتها.

ويشار إلى أن الجبل الصخرى، الأعلى من قمة إيفرست، يوجد على عمق 400 ميل تحت سطح الأرض، وتحديدا تحت الطبقة المعروفة بـ"قشرة الأرض"، وفي منطقة غامضة تعرف باسم الوشاح.

كما اكتشف العلماء التابعون لجامعة برينستون أن الجبل الذى عثر عليه ليس هو الوحيد وانما هناك العديد من الجبال المخفية فى باطن الأرض.

ومن جانبها قالت جيسيكا إيرفينج احد القائمين على الاكتشاف، "من الصعب مقارنته بالجبال التي نراها على السطح، فهو كبير مثل إيفرست ، وربما أكبر"، أجرى فريقها العلمى القياسات لأطوال الجبال بواسطة القراءات الزلزالية أثناء زلزال هائل هز بوليفيا عام 1994.