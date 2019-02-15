لماذا أعدت هذه المرأة مئات الوجبات لأطفالها؟

حصلت امرأة أسترالية على لقب "الأم الخارقة" بعدما أمضت زهاء اثنتي عشرة ساعة في إعداد عدد كبير من الوجبات لأطفالها، بحسب ما جاء في موقع 24 الإماراتي.

وقد أعدت المرأة ما يقرب من 60 فطيرة بيتزا، و 28 شطيرة مختلفة، وكمية كبيرة من البرتقال المقشر والبسكويت، وأكياس تحتوي على وجبات خفيفة من العنب.

ونشرت المرأة التي لم يتم الكشف عن اسمها صوراً لمجموعتها المذهلة على صفحتها على فيسبوك، قبل أن تضعها في الثلاجة.

وأعربت المرأة في منشورها على فيسبوك عن شعورها بالسعادة، لأنها تمكنت من إعداد هذا الكم الهائل من الوجبات لأطفالها في وقت قياسي، وقالت بأن على الأمهات أن يتعلمن درساً مما فعلت.

وحظيت الصور التي نشرتها المرأة على مواقع التواصل الاجتماعي، بالكثير من الاهتمام من المتابعين الذين أبدوا إعجابهم بالإنجاز الذي قامت به المرأة، حيث أطلق عليها البعض اسم "الأم الخارقة"، وفقاً لما ورد في صحيفة ميرور أونلاين البريطانية.