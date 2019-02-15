ايقاف مستثمر أميركي في روسيا بتهمة الاحتيال

أعلنت محكمة روسية على موقعها الإلكتروني، الجمعة، توقيف مستثمر أميركي، بعد اتهامه في قضية احتيال، فيما قالت الشركة التي يعمل فيها إن السلطات أوقفت 3 آخرين.

وأشارت المحكمة إلى القبض على، مايكل كالفي، من شركة الاستثمار "بارينغ فوستوك"، فيما تحدثت وكالات أنباء روسية نقلا عن متحدث باسم المحكمة عن توقيف أشخاص آخرين من الشركة، وفق "فرانس برس".

وتتضمن لائحة الموقوفين الفرنسي فيليب ديلبال، حسب ما ذكرت التقارير.

وقالت المجموعة الاستثمارية في بيان على موقعها الإلكتروني إنّ "بارينغ فوستوك، تؤكد توقيف 4 موظفين"، مشيرة إلى أنّ التهم متعلقة بنزاع تجاري بشأن مصرف "فوستوشني".

وتابعت أن "إجراءات إنفاذ القانون ليست مرتبطة مباشرة بأنشطة بارينغ فوستوك والشركات الأخرى في محفظتها" الاستثمارية.

وكالفي هو مؤسس بارينغ فوستوك وشريك بارز في الشركة المتخصصة في الاستثمارات الخاصة في روسيا و الاتحاد السوفيتي السابق.

واستثمرت الشركة أكثر من 2.8 مليار دولار منذ العام 1994 في شركات في المنطقة، بحسب موقعها الإلكتروني.