إصابة 9 فلسطنيين برصاص قوات الاحتلال شرق غزة

أصيب 9 مواطنين فلسطينيين بالرصاص الحي وعدد آخر بالاختناق اليوم الجمعة خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرات السلمية الأسبوعية شرق قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن جنود الاحتلال المتمركزين على طول الشريط الحدودي شرق القطاع أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرات التي تجري شرق مدينة غزة, وبلدة جباليا شمال القطاع ومخيم البريج وسطه وخان يونس ورفح جنوبه ما أدى لإصابة 9 مواطنين بينهم سيدة وطفل وصفت حالته بـ “الخطيرة”.

وتوافد الفلسطينيون إلى مخيمات العودة الخمسة على الحدود شرق قطاع غزة للمشاركة في فعاليات الجمعة السابعة والأربعين من مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أغلق اليوم الطرق المؤدية لمنطقة السياج الفاصل مع قطاع غزة.

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