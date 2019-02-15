تقارير: "أبل" تطلق خدمتها التلفزيونية أبريل المقبل

دبي - بواسطة محمد فارس © شركة أبل الأمريكية شركة أبل الأمريكية

كتب - عاصم الأنصاري:

تعتزم شركة أبل الأمريكية اطلاق خدمة البث المرئي والمحتوى الترفيهي في شهر أبريل المقبل.

ووفق ما ذكرت وكالة رويترز الإخبارية، ستشمل الخدمة اشتراكات مدفوعة من شبكات التلفزة الأمريكية، مثل "سي بي إس"، و "فياكوم"، و "لينز جيت إنترتينمنت"، وغيرها.

وتهدف "أبل" إلى الجمع بين عروضها الخاصة ومحتوى متنوع من شركات الإعلام، مما يوفر على مستخدمي هواتف "آيفون" وغيره من أجهزة الشركة عناء التوفيق بين تطبيقات متعددة لتلك القنوات. كما تهدف الشركة إلى إعادة بيع اشتراكات القنوات التلفزيونية على غرار "أمازون".

ومن المتوقع أن تطلق صانعة هواتف آيفون خدمتها التلفزيونية على مستوى العالم، معتمدة تعتمد على متجر "آب ستور"، الذي يتوفر حالياً في أكثر من 100 دولة، لتقديم خدمتها الجديدة.

ووفق ما ذكر موقع "بي جي آر"، أن محتوى "أبل" الأصلي سيكون متاحًا مجانًا لمستخدميها، وسيمكن الآخرين أيضًا من الاشتراك بسلاسة في حزم البث من منشئي المحتوى الآخرين.

كما أن عروض "أبل" التلفزيونية قد لا تتضمن شركاء للخدمة من أمثال "HBO" و"نتفليكس".

وجدير بالذكر أن غياب خيارات البث من أمثال "HBO" و"نتفليكس"، قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بـ"أبل"، على اعتبار أن الشركة ترغب في توفير جميع خيارات البث الشائعة ضمن تطبيق موحّد على "ىي أو إس".

ووفق ما ذكر موقع "بلومبرج"، بدأت "أبل" خطواتها النهائية للكشف عن خدمتها للبث المرئي والمحتوى الترفيهي التي ستطلقها قريبًا، بدعوة عدد من نجوم هوليوود لتدشين الخدمة الرقمية الرئيسية والأولى لها منذ 2015.

وقامت الشركة بدعوة نجوم مثل جينيفر أنيستون، ريس ويذرسبون، وجينيفر غارنر، بجانب مخرجين مثل جي جي أبرامز. وهو الأمر الذي يوحي بأن الدعوات التي قدمتها آبل لم تقتصر على هذا العدد فحسب.​