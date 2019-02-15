ولي العهد السعودي يزور الصين الأسبوع المقبل

اسماء السيد - بكين: أعلنت وزارة الخارجية الصينية الجمعة انّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيزور بكين الأسبوع المقبل، خلال جولته الآسيوية التي يتوقع أن تشهد توقيع حزمة استثمارات مع باكستان المتعثرة ماليا.

وسيزور محمد بن سلمان، بكين الخميس والجمعة المقبلين وسيلتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ ونائب رئيس الوزراء هان تشينغ.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ في تصريح صحافي إنّ الزيارة ترمي إلى "دعم التطوير الكبير في العلاقات الصينية السعودية" و"توثيق التعاون" بشأن مشروع "الحزام والطريق" الصيني.

وتأتي جولة الأمير محمد الآسيوية في وقت يسعى أكبر بلد مصدر للنفط في العالم للاستثمار بكثافة في مشروعات التكرير والبتروكيماويات في ارجاء العالم لتأمين مشترين لنفطها على الأجل الطويل.

ويزور ولي العهد السعودي باكستان السبت والأحد. وتجري الرياض وإسلام أباد، الحليفتان منذ عقود، محادثات منذ أشهر لوضع تفاصيل الاتفاقيات قبل زيارة ولي العهد.

وتردد أن السعودية تستعد للتوقيع على مجموعة اتفاقيات استثمار مع باكستان تهدف إلى مساعدة الدولة المسلمة الحليفة التي تعاني من أزمة مالية.

ومن بين أهم الاستثمارات بناء مصفاة نفط بقيمة 10 مليارات دولار، ومجمع للنفط في ميناء غوادر الاستراتيجي على بحر العرب الوجهة النهائية في ما يعرف بالممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.

وتتضمن المبادرة الصينية مشروعات كلفتها نحو 60 مليار دولار في عدد من الدول.