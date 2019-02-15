8 نقاط يجب معرفتها عن دمج "واتساب وماسنجر وإنستجرام"

دبي - بواسطة محمد فارس © دمج واتساب وماسنجر وإنستجرام دمج واتساب وماسنجر وإنستجرام

(مصراوي):

أعلنت شركة فيسبوك مؤخرًا، أنها تعمل على دمج ثلاث منصات رئيسية للتراسل "واتساب" و"ماسنجر" و"إنستجرام"، من أجل السماح للمستخدمين بالتواصل عبر المنصات جميعها في وقت واحد.

وتحافظ البنية الأساسية الجديدة على التطبيقات الثلاثة المتميزة في الوقت نفسه، مما يتيح للمستخدمين الدردشة مع بعضهم البعض، بغض النظر عن المنصة المستخدمة، وما يزال المشروع قيد التطوير، وتحتاج "فيسبوك" إلى ما لا يقل عن عام حتى تدمج البنية التحتية للتطبيقات.

"البوابة العربية للأخبار التقنية" عرضت 8 أشياء يجب معرفتها حول عملية دمج التطبيقات الثلاث، وما الذي تعنيه هذه الخطوة بالنسبة للمستخدمين والمسوقين والشركات.

1. المستخدمون يحصلون على الكثير من الراحة

أدركت "فيسبوك" عند النظر إلى جميع الأشخاص الذين يستخدمون هذه التطبيقات أنه يمكن تبسيط العملية، مما يجعل الأمر أكثر سهولة عند الاستخدام، وقالت الشركة لصحيفة "نيويورك تايمز"، بعد الإعلان عن مفهوم "ماسنجر" الجديد، إنها تسعى جاهدة لبناء أفضل تجربة تراسل ممكنة، والتي تسمح للأشخاص بالتراسل بطريقة سريعة وبسيطة وموثوقة وخاصة، موضحة أنها تعمل على إضافة التشفير إلى المزيد من منتجاتها للتراسل، والبحث عن طرق لتسهيل الوصول إلى الأصدقاء والعائلة عبر الشبكات.

2. الشركات تحصل على فرصة الوصول إلى جمهور أكبر

إلى جانب المكاسب التي يحصل عليها المستخدمون لتطبيقات الدردشة البالغ عددهم 2.6 مليار مستخدم، فإن هناك مجموعة أخرى من شأنها أن تجني فوائد من هذا الاندماج، وهي الشركات، حيث يمكنك التفكير في الفاعلية التي تحصل عليها الشركات فيما يتعلق بالوصول إلى عملاء ثلاث تطبيقات تراسل عبر منصة تسويق واحدة للتراسل.

ويمكن للشركات من خلال عملية الاندماج الوصول إلى مجموعة ديموغرافية أكبر في جميع أنحاء العالم، وقضاء المزيد من الوقت في التواصل مع العملاء الجدد، ولا داعي للقلق بشأن كيفية ربط الأسواق العالمية، حيث تقع أكبر قواعد مستخدمي واتساب في آسيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا.

3. فسبوك تحقق أرباح كبيرة من التكامل

يسمح التكامل بتحقيق عائدات أكبر بشكل كبير لـ"فسبوك" من خلال خدمات الأعمال الجديدة مثل المساحة الجديدة للإعلانات، وهو شيء تحتاجه الشركة بعد أن أعربت عن قلقها بشأن المساحة الإعلانية المشبعة في السنوات الأخيرة، حيث تشكل عائدات الإعلانات أمر بالغ الأهمية لبقاء "فيسبوك"، فقد حققت إيرادات الإعلانات 6.2 مليار دولار لها، كما ألمحت المصادر إلى إمكانية وجود ميزات حصرية يمكن للمستخدمين الدفع مقابلها.

4. دخول روبوتات الدردشة الكتابية مجال التسويق

يعد التسويق عبر الدردشة أكبر فرصة للمسوقين في السنوات القليلة المقبلة، وتسمح أتمتة التسويق عبر الدردشة بالتحقق من عدد أكبر من التوجهات الأكثر أهمية في مجال التسويق الرقمي التي يركز عليها المستخدمون، وهي الذكاء الاصطناعي والتشغيل الآلي والتخصيص والتفاعلية.

وتعمل واجهة المحادثة المقترنة بالذكاء الصناعي على تقليل العوائق أمام النشاط التجاري وتساعد على تمكين خدمة العملاء الفورية.

وينبغي الاستعداد لدخول روبوتات الدردشة الكتابية المجال التسويقي عبر تطبيق "واتساب" و"إنستجرام"، بعد دخولها هذا المجال عبر "فيسبوك"، بحيث يسمح ذلك للشركات بالتواصل بسهولة مع العملاء في جميع أنحاء العالم عبر مجموعات سكانية مختلفة باستخدام منصة دردشة روبوتية واحدة.

5. اكتساب بديل فعال للتسويق عبر البريد الإلكتروني

يمنح هذا التكامل الشركات قناة عالمية للاتصال المباشر تكون أكثر جاذبية وسهولة في الاستخدام من التسويق عبر البريد الإلكتروني، حيث تظهر التقارير أن متوسط معدل فتح رسائل البريد الإلكتروني التسويقية هو 20٪، بينما يبلغ متوسط نسبة الصغط على تلك الرسائل الإلكترونية هو 2.43٪.

ويمكن للأنشطة التجارية الاستمتاع بارتفاع نسبة فتح الرسائل إلى 60٪ و 80٪ وزيادة معدلات الضغط بنسبة تتراوح بين 4 إلى 10 أضعاف بالمقارنة مع البريد الإلكتروني، كما يمنح التكامل الشركات منصة واحدة للوصول إلى العملاء بفعالية أكبر بالمقارنة مع حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني.

6. فيسبوك قادرة على منافسة WeChat من خلال التكامل

إذا نظرنا إلى تطبيقات التراسل، فإن هناك تطبيق واحد يتفوق على البقية، وهو تطبيق WeChat، حيث يستخدم هذا التطبيق عبر الصين كمنصة متعددة الأغراض، وهو أمر لم يتم رؤيته في مكان آخر بسبب تجزئة المستخدم، ومن خلال دمج تطبيقات المراسلة الثلاث، فإن "فيسبوك" تتجاوز انتشار WeChat في الصين ومستخدميه النشطين شهريًا البالغ عددهم 1.08 مليار.

7. إعادة الهيكلة الداخلية في فيسبوك جارية

ليس سراً أن التغييرات الكبيرة تؤدي إلى إعادة هيكلة داخلية، حيث غادر مؤسسي "واتساب" و"إنستجرام" بعد أن بدأت "فيسبوك" بالسيطرة بشكل أكبر على إدارة تلك التطبيقات، كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن هذا المشروع الجديد هو سبب رحيل المؤسسين.

8. مكاسب أكبر للمسوقين عبر الدردشة

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