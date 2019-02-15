الأرصاد تعلن موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

دبي - بواسطة محمد فارس © موجة الطقس السيئ موجة الطقس السيئ

كتب- يوسف عفيفي: © موجة الطقس السيئ (1) موجة الطقس السيئ (1)

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن التقلبات الجوية الحالية المتمثلة في الرياح والأتربة والأمطار التي تشهدها البلاد، منذ أمس، على محافظات الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، تبدأ في الانكسار غدًا السبت. © موجة الطقس السيئ (4) موجة الطقس السيئ (4)

وقال شاهين في تصريحات لمصراوي، إن مساء غد السبت، يشهد انكسار موجة الطقس السيئ، ليكون هناك هدوء نسبي في سرعة الرياح الحالية، بجانب ارتفاع طفيف في درجات الحرارة عن يومي الخميس والجمعة، بالإضافة إلى غياب فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري لتعود درجات الحرارة إلى طبيعتها فجر الأحد المقبل، لكن يتبعها فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية. © موجة الطقس السيئ (5) موجة الطقس السيئ (5)

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد خلال الساعات المقبلة، نشاطًا للرياح المثيرة للأتربة، يتبعها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق الوجه البحري والقاهرة ومحافظات شمال الصعيد، ما بين متوسطة وشديدة على السواحل الشمالية ومتوسطة في المناطق الداخلية. © موجة الطقس السيئ (2) موجة الطقس السيئ (2) © موجة الطقس السيئ (3) موجة الطقس السيئ (3)