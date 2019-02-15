- 1/2
- 2/2
ميونيخ — سبوتنيك. وقال قريشي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، على هامش قمة ميونيخ للأمن، تعليقا على زيارة بن سلمان، "لطالما تمتعت باكستان والسعودية بعلاقات جيدة على المستوى السياسي، لكن أعتقد هذه الزيارة سترفع العلاقات إلى مستوى جديد من التعاون الاقتصادي، وستعطي رفعا للعديد من الاستثمارات الجديدة في باكستان، وهو أمر جيد وصحي، ويسعدنا".
© AP Photo /
ومن المرتقب أن تشهد زيارة بن سلمان لباكستان توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية بقيمة 20 مليار دولار، على أن تدوم الزيارة يومين فقط.
ويضم الوفد السعودي حوالي 1100 مسؤول ورجل أعمال، على أن يتم الانتهاء من تجديد المقر الرسمي لرئيس الوزراء الباكستاني الذي بدأ العمل فيه منذ الأسبوع الماضي قبل وصوله.
وسيكون ولي العهد السعودي أول ضيف دولة يقيم في المبنى الحكومي المخصص لرئيس وزراء باكستان، كما أحضر المسؤولون الأمنيون السعوديون مشرفيهم الأمنيين وموظفي الأمن الصغار لإجراء الترتيبات اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر باكستان: زيارة بن سلمان تعزز الاستثمارات ومستعدون للتوسط بأزمة الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.