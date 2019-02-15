باكستان: زيارة بن سلمان تعزز الاستثمارات ومستعدون للتوسط بأزمة الخليج

ميونيخ — سبوتنيك. وقال قريشي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، على هامش قمة ميونيخ للأمن، تعليقا على زيارة بن سلمان، "لطالما تمتعت باكستان والسعودية بعلاقات جيدة على المستوى السياسي، لكن أعتقد هذه الزيارة سترفع العلاقات إلى مستوى جديد من التعاون الاقتصادي، وستعطي رفعا للعديد من الاستثمارات الجديدة في باكستان، وهو أمر جيد وصحي، ويسعدنا".

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وبسؤاله عن إمكانية استغلال تلك العلاقات بغية التوسط لحل أزمة مقاطعة السعودية والبحرين والإمارات لقطر، علق قريشي، "باكستان قريبة من كل دول الخليج، ونتمتع بعلاقات ممتازة، ونتمنى للإشكالات التي حصلت في السنوات الأخيرة أن تحل، وإذا تمكنا من لعب دور ما فإنه يسعدنا أن نقوم بذلك".

ومن المرتقب أن تشهد زيارة بن سلمان لباكستان توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية بقيمة 20 مليار دولار، على أن تدوم الزيارة يومين فقط.

ويضم الوفد السعودي حوالي 1100 مسؤول ورجل أعمال، على أن يتم الانتهاء من تجديد المقر الرسمي لرئيس الوزراء الباكستاني الذي بدأ العمل فيه منذ الأسبوع الماضي قبل وصوله.

وسيكون ولي العهد السعودي أول ضيف دولة يقيم في المبنى الحكومي المخصص لرئيس وزراء باكستان، كما أحضر المسؤولون الأمنيون السعوديون مشرفيهم الأمنيين وموظفي الأمن الصغار لإجراء الترتيبات اللازمة.