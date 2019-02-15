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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" (باللغة العبرية) بأن مجموعة الواتسآب التي أقامها حزب الله اللبناني، جاءت على خلفية الذكرى السنوية لاغتيال عماد مغنيّة، في قلب العاصمة السورية، دمشق، في الثاني عشر من شهر فبراير/شباط من العام 2008.
© AP Photo / Carolyn Kaster
ونقلت القناة العبرية على لسان مصادر ـــ لم تسمها ــ أن الرجل الذي أقام المجموعة على الواتسآب لم يُخفِ موطنه، بل نشر الرقم اللبناني، الذي قام من خلاله بتوجيه رسائل التهديد للإسرائيليين.
كانت هذه تفاصيل خبر أقام لهم مجموعة "واتسآب"..."حزب الله" حصل على أرقام هواتف كبار المسؤولين الإسرائيليين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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