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وهبطت الطائرة الأولى الآتية من مدينة لكناو الهندية، هبطت في مطار النجف وكان في استقبال الركاب على متنها مسؤولون عراقيون، حسبما نقلت قناة "العربية" عن وكالة "فرانس برس".
© REUTERS / STRINGER
يذكر أن الهند أوقفت رحلاتها المباشرة إلى العراق، منذ تسعينيات القرن الماضي والحظر الدولي على العراق في أعقاب غزو صدام حسين للكويت حينها،
وكانت الخطوط الجوية السعودية قد أعلنت تسيير رحلات مباشرة إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، اعتبارا من من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضمن خطة توسيع لشبكة الرحلات الدولية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد توقف لمدة 30 عاما... استئناف الرحلات الجوية بين الهند والعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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