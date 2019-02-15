بمشاركات عربية ودولية.. ملفات مهمة على طاولة «مؤتمر ميونخ للأمن»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تشهد مدينة ميونخ الألمانية اليوم الجمعة، فعاليات النسخة الـ 55 من مؤتمر ميونخ للأمن، وسط حضور عربي لافت، وتمثيل تركي بارز.

وتستمر فعاليات المؤتمر الذي يعد من أهم المنتديات التي يُتناول فيها القضايا الأمنية الدولية والإقليمية، إلى يوم الأحد 17 فبراير الجاري.

وتتصدر عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أجندة أعمال المؤتمر هذا العام، إضافة إلى ملفات "تصاعد التيار الشعبوي المتطرف في أوروبا"، و"دفاع الاتحاد الأوروبي عن نفسه"، و"التعاون العابر للأطلسي"، ومن المرتقب أن يناقش المؤتمر أيضًا مستقبل السياسات الأمنية للاتحاد الأوروبي، وقضايا ذات صلة بروسيا وأوكرانيا، والشرق الأوسط، والصين، إلى جانب الحروب السيبرانية وتأثيرات التغيّر المناخي.

ومن المتوقع أن تتصدر جدول أعمال المؤتمر قضايا الحروب التجارية، والعلاقة بين السياسات التجارية والأمن، وآثار الابتكارات التكنولوجية على الأمن، كما يشهد المؤتمر عقد لقاءات ثنائية بين الأطراف المشاركة فيه.

ويشارك في المؤتمر رؤساء 35 دولة وحكومة، وأكثر من 50 وزير خارجية، و30 وزير دفاع، فضلا عن مدراء شركات عالمية، وأكاديميين، وممثلي منظمات مجتمع مدني.

كما يشارك في المؤتمر الذي يستمر لـ 3 أيام، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ تميم بن حمد، أمير دولة قطر، ورؤساء رومانيا، وأوكرانيا، ورواندا، وأفغانستان.

ومن بين المشاركين أيضًا مفوضة الأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، ومديرة عام صندوق النقد الدولي ريستين لاجارد، بالإضافة إلى المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي.

وقبل انعقاد مؤتمر ميونخ اتخذت السلطات الألمانية تدابير أمنية واسعة حول محيط فندق "بايرشافير هوفر" مقر انعقاد المؤتمر، وأغلقت الطرق المؤدية إليه، وخصصت الشرطة الألمانية 4 آلاف و500 عنصر لتوفير أمن وحماية الزائرين، مدعومين بأكثر من 200 جندي.

ومن المنتظر أن يشهد غدًا السبت تنظيم احتجاجات ومظاهرات لمجموعات يسارية مناهضة لحلف الناتو، في محيط المنطقة التي سيُعقد فيها المؤتمر.