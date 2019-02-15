عمران خان: محمد بن سلمان يقوم بإصلاحات عصرية في السعودية

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وفي لقاء مع قناة "العربية"، أكد عمران أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، يقوم بإصلاحات عصرية ونحن ندعمه.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني: "الأمير محمد بن سلمان يسعى لعصرنة المملكة العربية السعودية، وهذا يحتاج لإصلاحات كثيرة، ونحن نتقاسم الأفكار نفسها، وما يقوم به ولي العهد يستحق الإشادة حقا، لأننا نريد أن تكون السعودية قوية، ونأمل في مشاركة الجامعات والمدارس والشباب السعودي في عملية الإصلاح هذه، لمنافسة الدول".

وفي تعليقه على زيارة ولي العهد السعودي إلى باكستان، قال إن "السعودية دائما دولة صديقة لباكستان، ولهذا هناك علاقة خاصة بين البلدين، وأستطيع أن أؤكد لكم أن ولي العهد سيلقى أفضل ترحيب في زيارته إلى باكستان، والشعب الباكستاني ينتظر زيارته فعلا".

وأشاد رئيس الوزراء الباكستاني، بالسعودية والإمارات، بشكل خاص، في مسارعتهما لتقديم يد المساعدة عندما واجهت إسلام أباد وضعا اقتصاديا صعبا. قائلا: "كنا في وضع اقتصادي سيئ، وفكرنا في اللجوء إلى أصدقائنا: السعودية والإمارات والصين أيضا، قلنا هؤلاء الأصدقاء لن يتركونا نسقط، وفعلا قدمت هذه الدول الثلاث لنا المساعدة، هذا هو معنى الصداقة".

ويزور ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان إسلام آباد يوم الأحد القادم، لبدأ جولته الآسيوية التي تشمل أيضا الهند وماليزيا وإندونيسيا.