الإمارات.. تعليق الرحلات بـ #مطار_دبي بسبب طائرات مسيرة غير مصرّحة

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت هيئة مطار دبي، اليوم الجمعة، تعليق إقلاع الرحلات مؤقتًا؛ بسبب «نشاط طائرات مسيرة غير مصرحة».

ونقلت وكالة رويترز عن ناطق باسم سلطات المطار أنه: «تم تأجيل رحلات الإقلاع بالمطار للاشتباه في نشاط طائرات مسيرة».

وتمنع هيئة الطيران المدني بالإمارات الطائرات المسيرة (الدرون) من التحليق في مناطق معينة، كما تمنع الهواة من وضع كاميرات أو ليزر على طائراتهم.

ويتربع مطار دبي الدولي على قائمة أضخم مطارات العالم بأعداد المسافرين الدوليين للعام الخامس على التوالي.

وكانت هيئة مطارات دبي قد زينت في وقت سابق مباني المطار الدولي بالعلامة التجارية الجديدة للمطار له.

وأزاح الستار عن الشعار الجديد للمطار كل من بول جريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، وجمال الحاي، نائب الرئيس، وعدد من كبار المسؤولين في المؤسسة.

ويعد مطار دبي الدولي ثاني أكبر مدينة في الإمارات العربية المتحدة، وهو مركز عمليات طيران الإمارات.

ويبعد عن وسط دبي حوالي 2 كم تقريبًا، وفي خلال سنوات قليلة تحول مطار دبي الدولي إلى أهم مركز جوي على مستوى الشرق الأوسط وواحد من أفضل عشرة مطارات في العالم.

وهو يستقطب حاليًّا أكثر من 115 شركة طيران تغطي أكثر من 135 وجهة حول العالم، وتبلغ قدرة المطار الاستيعابية حوالي 90 مليون راكب سنويًّا.

واحتفظ مطار دبي بصدارته لقائمة أكبر مطارات العالم بأعداد المسافرين الدوليين للعام الخامس على التوالي، بعدد مسافرين يصل إلى 89.1 مليون مسافر في عام 2018.

وحظي مطار دبي الدولي بعام ناجح على مستوى خدمة العملاء بتحقيق أوقات انتظار أقصر وتوفير مرافق جديدة تجارية وترفيهية؛ لتعزيز تجربة المسافرين.

واحتفظت الهند بتصدرها قائمة أكثر الوجهات تعاملًا مع مطار دبي خلال العام الماضي؛ حيث سجلت 12 مليونًا و279 ألفًا و485 مسافرًا بتركيز أكبر على مدن مومباي ودلهي وكوتشين.

بينما جاءت المملكة العربية السعودية بالمرتبة الثانية على القائمة؛ حيث سجلت 6 ملايين و471 ألفًا و142 مسافرًا، تبعتها المملكة المتحدة بفارق بسيط؛ حيث سجلت 6 ملايين و284 ألفًا و771 مسافرًا.

وانخفضت أوقات الانتظار بمتوسط نسبته 28 بالمائة في عام 2018؛ بفضل تطبيق التقنيات والأنظمة الحديثة، على رأسها البوابات الذكية التي طبقتها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي؛ لتسهيل مرور المسافرين عبر هذه البوابات التي تعتبر من الأفضل عالميًّا.

وتعامل مطار دبي الدولي مع ما مجموعه 2 مليون و641 ألفًا و383 طنًا من البضائع/بانخفاض 0.5 بالمائة على مدى عام 2018 مقارنة بالعام 2017 .

أما على صعيد الحقائب فقد تعامل نظام الحقائب في مطار دبي الذي يعتبر الأطول من نوعه في العالم / 175 كيلومترًا/ مع 74 مليونًا و900 ألف حقيبة في العام 2018، بزيادة نسبتها 3.1 بالمائة مقارنة مع العام 2017.