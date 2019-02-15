شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تنبه من هطول أمطار رعدية على مكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة اليوم مصحوبة برياح نشطة مثيرة للاتربة والغبار ، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تشمل مكة المكرمة ،و جدة، والكامل والجموم والاجزاء المجاورة ، وتستمر حتى التاسعة مساءً.