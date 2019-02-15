شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: مقتل جندى بهجوم مسلح شمالى بغداد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة "السومرية" الإخبارية اليوم الجمعة بمقتل جندى فى هجوم مسلح شمالى العاصمة العراقية بغداد.
ونقلت القناة عن مصدر فى الشرطة العراقية قوله إن مسلحين مجهولين قاموا بفتح النار على جندى بمنطقة الطارمية شمالى بغداد، ما أدى إلى مقتله، وإلحاق أضرار بعجلة عسكرية تابعة للقوات الأمنية العراقية.
وأضاف أن قوة أمنية نقلت جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي، وشنت حملة دهم وتفتيش بحثا عن منفذى الهجوم الإرهابي.
وتشهد بغداد وعدد من المحافظات العراقية الأخرى هجمات إرهابية بين الحين والآخر تستهدف المواطنين والقوات الأمنية العراقية.
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