دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة سامسونج تكشف بالخطأ عن كامل أجهزتها القابلة للارتداء على تطبيقها

ينتظرنا مؤتمر سامسونج في كونغرس الهواتف العالمي الأسبوع المقبل والذي سيتم الإعلان فيه عن جالاكسي S10 وبعض الأجهزة الأخرى وخصوصًا القابلة للارتداء، لكن يبدو أن سامسونج لم تنتظر حتى الموعد المحدد وكشفت عن تفاصيل خط أجهزتها القابلة للارتداء بالخطأ على تطبيقها.

وتمتلك سامسونج تطبيقًا يُسمى Galaxy Wearable للأجهزة المذكورة والذي كان يعرف سابقًا باسم Samsung Gear، وقد حصل التطبيق على تحديث جديد حمل معه صور لساعة قادمة من الشركة باسم Galaxy Watch Active، وسوار ذكي باسم Galaxy Fit ونسخة أخرى باسم Fit e، بجانب سماعات أذن لاسلكية باسم Galaxy Buds.

كما عرفنا من خلال التسريبات، ستطلق الشركة 3 هواتف من سلسلة S10، كما أنها ستطلق ساعات ذكية بجانب سماعة Galaxy Buds النسخة المحدثة من سماعاتها اللاسلكية السابقة، والآن أصبح من المؤكد أن تطلقها الشركة بجانب سوارين ذكيين.

التدوينة سامسونج تكشف بالخطأ عن كامل أجهزتها القابلة للارتداء على تطبيقها ظهرت أولاً على عالم التقنية.