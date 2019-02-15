بعد الإغلاق الجزئي لحقل نفط السفانية... "أرامكو" تصدر بيانا

وأكدت أن جميع منشآتها وعملياتها، بما في ذلك السفانية، آمنة وطبيعية، وفقا لرويترز.

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وكان مصدر مطلع قال في وقت سابق من اليوم الجمعة، إن "أرامكو" أغلقت جزئيا حقل السفانية، بعدما أتلفت مرساة سفينة كابل كهرباء رئيسيا.

وذكر المصدر أن الإغلاق حدث قبل نحو أسبوعين، مضيفا أن عمليات الإصلاح تحرز تقدما. وقال إن الوضع "تحت السيطرة".

وكانت "إنرجي إنتليجنس" أول من كشف عن الحادث.

والسفانية أكبر حقل نفط بحري في العالم وتتجاوز طاقته الانتاجية مليون برميل يوميا.

وبلغت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت أعلى مستوى في 2019 متجاوزة 65 دولارا للبرميل اليوم الجمعة، بدعم من خفض في الإنتاج بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والإغلاق الجزئي لحقل النفط السعودي.

وارتفع برنت لما يصل إلى 65.10 دولار، لتكون هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها مستوى 65 دولارا هذا العام، قبل أن يتراجع من جديد إلى 64.77 دولارا بحلول الساعة 0612 بتوقيت جرينتش، بارتفاع بنحو 0.3 بالمئة عن التسوية السابقة.