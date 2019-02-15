ماذ فعل الملك سلمان عند لقائه الأمير متعب بن عبد الله (صور)

وظهر الملك سلمان في إحدى الصور، ممسكا بيد الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، والابتسامة تعلو وجهه، وذلك وفقا لصحيفة "المواطن" السعودية.

كما ظهر الملك سلمان ممسكا بصورة الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، بكل فخر واعتزاز، في إشارة إلى أن مسيرة التنمية والبناء والتعمير تتواصل من منذ عهد الملك المؤسس وصولا إلى عهد الملك سلمان، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

​وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز رعى، مساء الأربعاء، حفل افتتاح ووضع حجر الأساس لمشاريع منطقة الرياض، الذي أقيم في قصر الحكم بمنطقة الرياض. ودشن، 921 مشروعا، بقيمة 52 مليار ريال، كما وضع حجر الأساس لـ360 مشروعا بقيمة 30 مليار ريال، ليكون إجمالي قيمة المشاريع التي تم تدشينها وكذلك التي تم وضع حجر الأساس لها، 82 مليار ريال.