نتنياهو يرد على تصريحات تركي الفيصل

ونقلت القناة العبرية الـ"13" (العاشرة العبرية سابقا)، صباح اليوم الجمعة، على لسان نتنياهو أنه استمع لتصريحات الأمير السعودي، تركي الفيصل، موضحا أنه لم يقل أبدا أنه سيحقق السلام مع الدول العربية قبل حل القضية الفلسطينية.

وأوضحت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أنه في ختام فعاليات المؤتمر الدولي للأمن والسلم في الشرق الأوسط، والمتعلق بسياسات إيران، مؤتمر "وارسو"، رد نتنياهو على تصريحات رئيس الاستخبارات السعودي السابق، السفير السعودي في بريطانيا الأسبق، الأمير تركي الفيصل، بأن هناك عملية تدريجية في العلاقات الإسرائيلية مع دول الخليج، حتى ولو لم يكن هناك تقدم في مسار السلام مع الطرف الفلسطيني.

وتابع نتنياهو في رده على الفيصل أن هناك أطرافا ترفض تقدم المفاوضات مع الفلسطينيين، أهمهم، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) وإيران.

وكانت القناة 13 العبرية نفسها، قد كشفت في سلسلة تقارير عن تفاصيل المقابلة الحصرية مع الرئيس الأسبق لجهاز الاستخبارات السعودية، الأمير تركي الفيصل، ضمن سلسلة حلقات متلفزة للقناة ذاتها، تحت عنوان "أسرار الخليج"، أوضح من خلالها الفيصل أنه "محظور على الإسرائيليين أن يتم تضليلهم، والتفكير بأنه لا يوجد حل للقضية الفلسطينية، نتنياهو يتحدث بهذا الكلام لأنه يجري في سباق انتخابي".

وسأل مراسل القناة العبرية، باراك رافيد، ضيفه الأمير السعودي، تركي الفيصل، عن التقييم السعودي تجاه نتنياهو، فأجاب: "إنه سلبي جدا، بسبب سياساته الميدانية على الأرض، المواطن السعودي لا يشعر كثيرا بالارتياح تجاهه".