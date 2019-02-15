فيديو يظهر تدمير "أنصار الله" لآليات عسكرية أمريكية

ووفقا للفيديو، فقد قام "أنصار الله" بتدمير ثلاث عربات مدرعة أمريكية الصنع تابعة للقوات المسلحة الملكية السعودية. يذكر أن تحالفا عسكريا تقوده السعودية يقوم، منذ 26 مارس / أذار 2015، يقوم بعمليات عسكرية لدعم قوات الجيش اليمني الموالية لرئيس البلاد عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير من العام ذاته.

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