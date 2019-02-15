توقيف 6 أجانب في عملية أمنية تركية ضد "داعش"

صامسون / الخليج 365

أوقفت الشرطة التركية، 6 أجانب في عملية ضد تنظيم داعش الإرهابي، بولاية صامسون شمالي البلاد.

وأفاد مراسل الخليج 365، نقلا عن مصادر أمنية، الجمعة، أن فرق مكافحة الإرهاب، نفذت حملة مداهمات في قضائي "إيلك أديم" و"جانيك".

وأردف أنه جرى إلقاء القبض على 6 مشتبيهن، 5 منهم يحملون الجنسية العراقية، والآخر أردني.

ونقل الموقوفون إلى مديرية الأمن، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.