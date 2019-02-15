غلق محطات الشرب بعد وصول بقعة «سولار» إلى «النيل»

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

إجراءات احترازية على امتداد نهر النيل، فرضتها محافظة أسيوط، اليوم، لمواجهة بقعة «سولار»، مقبلة من سوهاج، بغلق محطات مياه الشرب وتتبع مسار البقعة تمهيداً لإزالة آثارها بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى وجهاز شئون البيئة ومديرية الرى بالمحافظة.

اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، قال إن المحافظة تتابع مسار بقعة المواد البترولية، بعد وصولها إلى مركز «أبوتيج»، لافتاً إلى غلق بعض محطات مياه الشرب المرشحة احترازياً وتشغيل محطات ارتوازية بديلة، ما قد يتسبب فى قطع المياه عن بعض المناطق وضعفها فى مناطق أخرى، ووجه المحافظ إلى الدفع بعدد كبير من السيارات المحملة بالمياه الصالحة للشرب فى بعض المناطق وسحب عينات دورية من المياه لتحليلها والتأكد من سلامتها.

وأوضح المحافظ أن غلق بعض محطات مياه الشرب قرار مؤقت لحين السيطرة على بقعة السولار، وإعادة فتح والمحطات بعد التأكد من سلامة المياه المنتجة، مشيراً إلى أنه كلف غرف العمليات الرئيسية والفرعية بمتابعة سير البقعة بالتعاون مع الجهات المعنية والتنبيه على مسئولى محطات مياه الشرب بكل مركز من مراكز المحافظة باتخاذ الاحتياطات اللازمة، كما أصدر تعليمات مباشرة لرؤساء المدن لتوفير احتياجات المستشفيات والمخابز والمواطنين من المياه حال توقف تشغيل المحطات كلياً.

المهندس محمد صلاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط، لفت إلى متابعة فرق فنية مختصة مسار البقعة وخط سيرها، إلى جانب نشر الكيميائيين فى جميع محطات المياه بالتعاون مع مديرية الصحة لسحب عينات كل ساعتين من المحطات للتأكد من سلامة المياه.