أمر من النائب العام بالقبض على شبان ضايقوا السيّاح في العلا

علمت "عاجل" من مصادرها أن النائب العام الشيخ سعود المعجب، أصدر توجيهاته أمس الخميس، بالقبض على مجموعة من الشباب قاموا بالإخلال بالنظام العام ومضايقة بعض السياح في محافظة العلا.
وانتشر أمس مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لمجموعة من الشباب يضايقون بعض السياح في العلا.
وكشفت المصادر أن توجيهات النائب العام وردت إلى فرع النيابة العامة بمنطقة المدينة المنورة أمس الخميس، التي بدورها وجهت لدائرة النيابة العامة بمحافظة العلا بالقبض على الشبان لإحالتهم للتحقيق وتطبيق النظام بحقهم .
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