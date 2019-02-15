ابن زايد يطلق تصريحات مثيرة للجدل ويدافع عن قصف إسرائيل في سوريا (فيديو)

وأقر وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، في الفيديو الذي شطبه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد وقت قليل من نشره، بـ"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها من خطر إيران".

وظهر في الفيديو وزير الخارجية الإماراتي، جنب نظيره البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، ووزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، وهم يتحدثون عن ضرورة التصدي لنفوذ إيران خلال اجتماع عقد وراء الأبواب المغلقة ضمن مؤتمر وارسو الدولي لقضايا الشرق الأوسط والذي نظم تحت رعاية الولايات المتحدة.

وفي الدقيقة الـ13:00 من التسجيل، يقول الوزير الإماراتي، ردا على سؤال عن الأنشطة العسكرية التي تمارسها إسرائيل في سوريا ضد القوات الإيرانية و"حزب الله": "لدى كل دولة الحق في الدفاع عن نفسها حين تتحداها دولة أخرى".

بدوره، أقر وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، خلال المؤتمر، بأنه يعتبر اليوم خطر إيران تحديا أهم من القضية الفلسطينية.

وقال: "كنا نتحدث عن الخلاف الفلسطيني الإسرائيلي على اعتبار أنه القضية الأكثر أهمية، ولكن في وقت لاحق رأينا تحديا أكبر، ورأينا شيئا أكثر خبثا، وهو في الحقيقة الأكثر خبثا في تاريخنا الحديث، وهو خطر الجمهورية الإسلامية الإيرانية".