السعودية تغلق حقل نفط السفانية جزئيا ومصدر يكشف السبب

وكشف مصدر مطلع أن سبب الإغلاق يعود إلى حادث تسبب في تلف كابل كهرباء رئيسي، وفقا لـ"رويترز". © REUTERS / Faisal Al Nasser وذكر المصدر أن الإغلاق حدث في وقت سابق هذا الأسبوع، ولم يتضح متى سيعود الحقل للعمل بكامل طاقته. ولم ترد شركة النفط الحكومية "أرامكو" على طلب للتعليق. والسفانية أكبر حقل نفط بحري في العالم وتتجاوز طاقته الإنتاجية مليون برميل يوميا.

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