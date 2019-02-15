شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الروسى يلتقى نظيره العمانى فى موسكو الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، الإثنين المقبل، جلسة محادثات مع الوزير المسئول عن الشئون خارجية العمانى يوسف بن علوى، فى موسكو.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - في تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم /الخميس/ - "إنه في الـ18 من فبراير الجاري، ستُجرى محادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وكبير دبلوماسييّ سلطنة عُمان يوسف بن علوي بن عبد الله، الذي سيقوم بزيارة عمل لموسكو، وسوف يناقش الجانبان جوانب مهمة من الأنشطة، التي تهدف إلى تعزيز علاقات الصداقة بين روسيا وعُمان".

وأضافت "نحن ننطلق من حقيقة أن التقدم في العلاقات متعددة الأوجه بين موسكو ومسقط يسهم في تحقيق السلام في منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام"، مؤكدة سعي موسكو نحو إجراء حوار موضوعي مع مسقط بشأن مجموعة من القضايا الإقليمية.

وأشارت إلى أن الجانبين سوف يجريان مناقشات بشأن عدد من القضايا المحددة ومنها النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، والوضع الراهن في سوريا، والأزمة في اليمن.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الروسى يلتقى نظيره العمانى فى موسكو الإثنين المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.