شكرا لقرائتكم خبر عن ملحقية المملكة بأمريكا تعلن فتح باب طلبات تذاكر السفر للإجازة الصيفية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الملحقية الثقافية للمملكة في الولايات المتحدة الأمريكية، أنه سيتم فتح بفتح باب طلبات تذاكر السفر للإجازة الصيفية ابتداءً من يوم الجمعة ١٥ فبراير، وذلك للطلبة المستحقين لها نظامًا.

وأوضحت الملحقية في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يسمح للمتقدم اختيار وقت المغادرة في الطلب ما بين الفترة من ١٥ إبريل حتى ٣١ أغسطس من هذا العام ٢٠١٩.