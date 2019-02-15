انت الان تتابع مؤتمر «وارسو».. ظاهره إيران وباطنه «صفقة القرن» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الدول الأوروبية اعتراضت على أن يكون مؤتمر «وارسو» عن إيران فقط، لذا عمدت واشنطن إلى تغيير أهداف المؤتمر تحت عنوان «السلام والأمن فى الشرق الأوسط».

في الوقت الذي يعقد كثيرون آمالًا على مؤتمر "وارسو"، الذي من المقرر أن ينطلق اليوم الأربعاء في العاصمة البولندية، لمواجهة النفوذ الإيراني من خلال تشكيل تحالف لتلجيم طهران، جاءت مشاركة إسرائيل في المؤتمر لتقلل من مستوى التفاؤل بشأن تحقيق أهداف هذا المؤتمر. وتتجه الأنضار إلى "وارسو"، حيث يجتمع وزراء الخارجية ومسؤولون كبار من 60 دولة لحضور مؤتمر "السلام والأمن في الشرق الأوسط"، إذ تأمل واشنطن في زيادة الضغط على النظام الإيراني، رغم مخاوف دول أوروبية كبرى من زيادة التوتر، ويبدو أن مشاركة تل أبيب ستغير مسار الأهداف، التي انعقد المؤتمر من أجل تحقيقها.

ومن خلال هذا المؤتمر تسعى واشنطن إلى كسب دعم حلفائها في أوروبا والشرق الأوسط لزيادة الضغط على إيران، كي تنهي ما تصفه بسلوك طهران الهدام في الشرق الأوسط وإنهاء برامجها النووية والصاروخية. انقسام حول المؤتمر حالة من الانقسام حول انعقاد هذا المؤتمر بين فريق مؤيد وآخر معارض، ففي الوقت الذي انتقده البعض،

ومن خلال هذا المؤتمر تسعى واشنطن إلى كسب دعم حلفائها في أوروبا والشرق الأوسط لزيادة الضغط على إيران، كي تنهي ما تصفه بسلوك طهران الهدام في الشرق الأوسط وإنهاء برامجها النووية والصاروخية. انقسام حول المؤتمر حالة من الانقسام حول انعقاد هذا المؤتمر بين فريق مؤيد وآخر معارض، ففي الوقت الذي انتقده البعض، مشككين في أهدافه، رأى آخرون أنه سيعود بالفائدة على الدول العربية في المنطقة، خصوصًا في مواجهة إيران.

حرب «ستكسنت» صداع في رأس النظام الإيراني مسؤولون فلسطينيون أعلنوا عدم مشاركتهم في مؤتمر وارسو بسبب قرار واشنطن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيحضر إلى جانب عديد من المسؤولين من الدول الخليجية. ولم يتضح مَن الوزراء الذين سيحضرون؛ نظرًا لأنَّ المنظمين رفضوا نشر قائمة بالمشاركين قبل المؤتمر، حسب "إرم نيوز". إلا أن مسؤولًا في الاتحاد الأوروبي كشف أن فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد، التي كانت طرفًا أساسيًا في اتفاق إيران النووي، لن تحضر أيضًا المؤتمر الذي يستمر على مدى يومين بسبب ارتباطات أخرى، لكن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيسافر إلى بروكسل يوم الجمعة للاجتماع معها. ويرى مراقبون، أن الولايات المتحدة تحاول إيجاد واقع جديد فى منطقة الشرق الأوسط من خلال عقد مؤتمر وارسو، وإيجاد تحالف لمحاصرة إيران وملء الفراغ الذي قد يحدث بعد الانسحاب الأمريكي من سوريا، مشيرًا إلى اعتراضات الدول الأوروبية على أن يكون المؤتمر عن إيران فقط، لذا عمدت واشنطن تغيير هدف المؤتمر تحت عنوان "السلام والأمن فى الشرق الأوسط"، الأمر الذي يشير إلى وجود تباينات بين أمريكا وحلفائها حول المؤتمر.

"وارسو وصفقة القرن" "وارسو وصفقة القرن" من جانبه، يرى الباحث في الشأن الإيراني الدكتور محمد بناية، أن مؤتمر "وارسو" يستهدف بالأساس العلاقات العربية - الإسرائيلية، وتمرير "صفقة القرن"، ومن ثم أعلنت السلطة الفلسطينية مسبقاً رفض كل ما يصدر عن المؤتمر من قرارات. أزمة «الأونروا».. «بلطجة» أمريكية لتمرير صفقة القرن وأضاف بناية، في تصريحات إلى "التحرير"، أن الحديث عن تشكيل عدد من اللجان المعنية بالدور الإيراني وانعكاس تداعياته الخطيرة على المنطقة، كالتهديدات السيبرانية وتجارب الصواريخ الباليستية والإرهاب ووكلائها في المنطقة وحقوق الإنسان وغيرها، إنما ياتي في إطار المساعي الأمريكية لاستغلال مخاوف الدول العربية المشروعة حيال التهديدات الإيرانية في تشكيل تحالف عربي - عبري يكفل السلام للكيان الصهيوني. وأشار إلى أن هذا المؤتمر لن ينجح في الحد من النفوذ الإيراني، مشيرًا إلى أن واشنطن تستخدم فزاعة إيران للضغط على العرب لتحقيق مآرب أخرى. وتم طرح علامات استفهام حول احتمالات نجاح المؤتمر وقدرة أمريكا على تمرير صفقة القرن، التي تم وضع أساسها باعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل، والتضييق على اللاجئين، تمهيدا لإنهاء حق العودة.

نار العقوبات الأمريكية على إيران تكوي «العراقيين» سبب هذه الشكوك مرتبط بعدم وجود طرف فلسطيني يقبل بما هو مطروح في ظل مواقف معلنة لمنظمة التحرير والسلطة برفض قبول الدعوة الأمريكية للمشاركة بالمؤتمر، إضافة إلى مواقف حركة حماس الرافضة الصيغ المطروحة، رغم رهانات أمريكية وأوروبية، خلال العام الماضي على أن تغييرًا قد طرأ على مواقف حماس، بضغط من أطراف عربية وإسلامية، تم التعبير عنها بما تردد حول هدنة طويلة الأمد تم إنجازها مع إسرائيل، علاوة على مواقف أوروبية لا تتفق مع المقاربات التي تطرحها صفقة القرن.

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