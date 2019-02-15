8 عادات تفعلها يومياً مضرّة بالصحة.. تعرف عليها

الإفراط في تناول الطعام والنوم في وقت متأخر من الليل من العادات المضرة بالصحة، وفي حين تبدو لنا بعض العادات غير ضارة يؤكد العلماء أنها قد تؤدي إلى ظهور مشاكل صحية جدية.

ونقدم لك هنا ثماني عادات مضرة بالصحة، بعضها قد تفاجئك:

1- استخدام عيدان الأسنان: عيدان الأسنان مضرة بصحة اللثة، لذلك لا ينصح أطباء الأسنان باستخدامها، وإنّما يفضلون استخدام خيط تنظيف الأسنان بالإضافة إلى غسول الفم,



2- النوم على البطن: أفادت الكاتبة بأنّ النوم على البطن مريح جدا للبعض، إلا أنه يجعل المرء يضع وجهه مباشرة على الوسادة، وفي هذه الوضعية تكون الرقبة في وضع غير طبيعي، ما يؤثر على عملية التنفس والدورة الدموية، وبحسب الأطباء، فإنّ احتكاك الوجه بغطاء الوسادة بشكل دائم يؤدي إلى ظهور التجاعيد.

3- تقشير بذور القرع ودوار الشمس بالأسنان: الأشخاص الذين يقشرون بذور القرع والبطيخ (البزر) ودوار الشمس بأسنانهم عادة ما يعانون من مشاكل المرارة وتدهور صحة الأسنان,

4- مضغ أقلام الرصاص: تؤدي هذه العادة إلى الإصابة بمشاكل في مينا الأسنان.

5- البقاء لفترة طويلة دون الذهاب إلى المرحاض: عدم الذهاب إلى المرحاض لوقت طويل يؤدي إلى تدهور صحة الجهاز البولي والكلى والأمعاء.

6- لمس الوجه: يمكن أن تؤدي عادة لمس الوجه باليدين إلى حدوث العدوى مثل حب الشباب والهربس، كما أن فرك العينين يتسبب في الإصابة بالتهاب الملتحمة.

7- وضعية الجلوس الخاطئة عند القراءة: اتخاذ وضعية خاطئة أثناء القراءة يؤثر سلبا على صحة العينين والعمود الفقري.

8- استخدام الهاتف الجوال في المرحاض: استخدام الهاتف الجوال في المرحاض يعني البقاء في هذا المكان لفترة أطول، وذلك قد يؤثر سلبا على الصحة، كما أن هذه العادة تؤدي إلى انتقال البكتيريا إلى الهاتف الذي ينتقل معنا لكل مكان ما يجعله خطرا على صحتنا.