شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الإطاحة بلص المركبات في مكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

أطاحت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة ممثلة بتحريات وبحث شرطة الكعكية بلص المركبات الذي تخصص في سرقتها بعد أن تُترك في وضع التشغيل.

وتبين أن اللص مقيم من جنسية برماوية في العشرينيات من عمره، واعتاد سرقة المركبات التي يتركها أصحابها في وضع التشغيل لشراء حاجياتهم من المتاجر.

جاء ذلك بعد ورود عدة بلاغات لشرطة الكعكية عن تعرض عددٍ من المركبات للسرقة، بعد أن تركها أصحابها في وضع التشغيل أثناء نزولهم منها لقضاء بعض الحاجيات ثم يتفاجؤون باختفائها.

وأثناء قيام إحدى دوريات الأمن بجولاتها المعتادة اشتبهت في مركبة وطلبت من قائدها التوقف، إلا أنه حاول الهروب بالمركبة وعند التضييق عليه خرج منها وأطلق ساقيه للريح، حيث باشر رجال البحث والتحري بكعكية مكة ملف المركبة المسروقة التي غيرت ملامحها للتمويه، فتم البحث والاستدلال على المركبة ومكان اختفائها وجمع المعلومات بتوجيه من قائد شرطة العاصمة المقدسة، ومتابعة ميدانية من مدير مركز شرطة الكعكية.

وتم الاشتباه في عددٍ من الأشخاص وحصر الاشتباه في شخص واحد، وتم ضبطه بتوفيق من الله بعد كمين من رجال تحريات شرطة الكعكية، وثبت تورطه في أكثر من عشر سرقات، واتضح أنه من أرباب السوابق وسُجن عدة مرات وتم إطلاق سراحه.