شكرا لقرائتكم خبر عن الصندوق العقاري يوضح حقيقة استقطاع رسوم من قيمة التمويل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تلقى صندوق التنمية العقارية استفساراً بشأن حقيقة فرض رسوم إدارية من قيمة التمويل، حيث أوضح أن هناك رسوماً إدارية قيمتها 1% من قيمة التمويل.

وتفاعل صندوق التنمية العقارية مع سؤال مستفيد، عن الرسوم الإدارية، حيث قال فيه: ”البنك يطالبني بالرسوم الإدارية ويطالبني بدفع قيمة المثمن العقاري، وعمولة المكتب العقاري، علماً بأن قرضي مدعوم”.

ورد الصندوق بقوله: “للتوضيح، هناك رسوم إدارية قيمتها 1% من قيمة التمويل أو 5000 ريال أيهما أقل، وذلك حسب أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي”.