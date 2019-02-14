تعرف على 8 فوائد صحية للفول الأخضر أبرزها محاربة السرطان

يعتبر " الفول الاخضر " من البقوليات التى تحتوى على فيتامينات وبروتينات مفيدة للجسم والبشرة ، والتى تعتبر مصدر هام لصحة الأطفال والسيدات الحوامل وكبار السن ، ويساعد على علاج العديد من الامراض ، لذلك نقدم لك بعض الفوائد الصحية للفول الاخضر . فوائد صحية للفول الأخضر -يساعد على تقوية الجهاز المناعي وانخفاض ضغط الدم وتحسين عملية الهضم -يحتوي على حمض الفوليك للحفاظ على صحة الجنين وعدم تعرضه للتشوهات -يدخل في صناعة مستحضرات التجميل لمحاربته التجاعيد وترطيب البشرة -يساعد على تقوية عضله القلب وتفتيت حصوات الكلى ومحاربة الخلايا السرطانية -يساعد على منع ترسب الكولسترول في الدم ونمو العضلات -يساعد على فقدان الوزن لأنه يعطي شعورا دائما بالشبع -يساعد على علاج الاكتئاب والتخلص من الشعور التعب والإرهاق

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