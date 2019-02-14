للنساء.. تناول عبوتين من المشروبات الدايت يومياً يزيد خطر حدوث نوبة قلبية

كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول علبتين من المشروبات الغازية الخالية من السكر يومياً قد تزيد من خطر إصابة النساء بنوبة قلبية أو سكتة دماغية بمقدار الثلث تقريباً.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح الباحثون خلال الدراسة التى أجريت على أكثر من 80 ألف امرأة، أن النساء اللواتي كن يشربن المشروبات الغازية الدايت بشكل منتظم أكثر عرضة بنسبة 31% للإصابة بسكتة دماغية وجلطة دموية.

كما أنهم أكثر عرضة بنسبة 29% للإصابة بأمراض القلب و أكثر عرضة للوفاة بنسبة 16%، بالمقارنة مع النساء اللاتي نادراً ما يشربن المشروبات الغازية الدايت.

وأشار الباحثون إلى أنه قد تكون هذه الأخبار غير مرحب بها لأولئك الذين يستخدمون مشروبات الدايت كبديل صحي للسكر.

وقالت الدكتورة "ياسمين مصفر رحماني"، المؤلفة الرئيسية للدراسة من قبل جمعية القلب الأمريكية وجمعية السكتة الدماغية الأمريكية: "لقد أظهرت أبحاثنا وغيرها من الدراسات القائمة على الملاحظة أن المشروبات المحلاة اصطناعيًا قد لا تكون ضارة وأن الاستهلاك المرتفع يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالجلطة وأمراض القلب".

وأضاف الباحثون أنه بين النساء الأكبر سناً ، ارتبط شرب مشروبات الدايت المتعددة يوميا بزيادة في خطر الإصابة بسكتة دماغية بسبب الشرايين المسدودة ، خاصة الشرايين الصغيرة.