اعرف جسمك.. الأوكسيتوسين الهرمون الحاسم فى عملية الولادة ونقل الحيوانات المنوية

تعدد أنواع ووظائف الهرمونات بالجسم، وأحد هذه الهرمونات يعرف باسم الأوكسيتوسين الذى يساعد فى العناية بصحتك بشكل أفضل .

الأوكسيتوسين وفقا لتقرير موقع " hormone" هو هرمون ينتج من طبقة الوطاء فى المخ التى تربط الجهاز العصبى بنظام الغدد، تفرز الغدة النخامية هذا الهرمون الذى يلعب دورًا حاسمًا في عملية الولادة.

في النساء يعتبر هرمون الأوكسيتوسين المسئول عن تقلصات الرحم أثناء المخاض، حيث يقوم بتحفيز عضلات الرحم لتتقلص لذلك يبدأ المخاض، كما أنه يزيد من إنتاج البروستاجلاندين ، الذي يزيد من الانقباضات أكثر، وبسبب هذا التأثير، يستخدم أحيانًا الأوكسيتوسين الاصطناعي (البيتوسين) لحث المرأة على بدء المخاض إذا لم تستطع البدء بشكل طبيعي، أو يمكن إعطاؤه لجعل الانقباضات .

بمجرد ولادة الطفل ، يقوم الأوكسيتوسين بالتأهب للإرضاع عن طريق تحريك الحليب إلى الثدي، عندما يمتص الطفل الحليب من الأم يتسبب الأوكسيتوسين في إطلاق الحليب حتى يتمكن الطفل من تناوله، بمجرد توقف الطفل عن الرضاعة يتوقف إنتاج الهرمون حتى التغذية التالية.

بالنسبة للرجال ، تعتبر وظيفة الأوكسيتوسين أقل أهمية ، ولكن لها دور في نقل الحيوانات المنوية، كما تؤثر أيضا على إنتاج هرمون التستوستيرون في الخصيتين.

وقد وجدت الدراسات التي أجريت على الأوكسيتوسين أيضاً أنه من الرسائل الكيميائية الهامة التي تتحكم في بعض السلوكيات البشرية والتفاعل الاجتماعي، فعلى الرغم من أنه يحفز العلاقة بين الأم والرضيع ، قد يلعب أيضًا دورًا في الإدراك ، والإثارة الجنسية ، والثقة ، والقلق.