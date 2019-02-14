المسلحون في سوريا يقصفون بلدات في محافظتي حلب وحماة

موسكو — سبوتنيك. قال رئيس مركز المصالحة خلال إيجاز صحفي "قام المسلحون في منطقة خفض التصعيد في إدلب خلال فترة الـ 24 ساعة الماضية بقصف بلدات الذهبية، وقراح، وحارة في محافظة حلب، وبلدة عشان في محافظة حماة".

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واليوم، تمكنت وحدات الجيش من القضاء على العديد من الإرهابيين التابعين لـ"داعش" التكفيري (المحظور في روسيا) وصادرت آليات وأسلحة كانت بحوزتهم؛ بحسب ما ذكرته وكالة "سانا".

جاءت هذه العملية خلال المتابعة والرصد المستمر لتحركات فلول الإرهابيين في عمق البادية بريف تدمر فاشتبكت وحدات الجيش مع مجموعات تابعة للتنظيم التكفيري وقضت على العديد من أفرادها ودمرت أوكارا لهم وسيارتين إحداهما مزودة برشاش ثقيل.

وأشار مصدر ميداني للوكالة إلى مصادرة أسلحة وذخيرة تشتمل على بنادق آلية ومدفع هاون وقاعدة صواريخ "كورنيت" وراجمة صواريخ صناعة محلية إضافة إلى قذائف "آر بي جي" متنوعة وأحزمة ناسفة وذخيرة رشاشات "14" و"بي كي سي" وذخيرة وأدوية طبية وأغذية.

وفي الثاني من شباط/ فبراير الجاري، قضت وحدات من الجيش على 8 إرهابيين وأصابت 4 آخرين من "داعش" الإرهابي في منطقة الهيل وتلال المرزوكة على بعد 35 كم شرق مدينة السخنة، وصادرت لهم أسلحة وذخيرة مختلفة وأحزمة ناسفة وأجهزة اتصال وجهاز تثبيت "غوغل" ومشفى ميداني يضم أدوات وأدوية طبية مختلفة.