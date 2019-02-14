الحوثي يهاجم بشدة ظهور وزير الخارجية اليمني بين بومبيو ونتنياهو

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القاهرة — سبوتنيك. قال القيادي في جماعة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، في بيان، إن مؤتمر "وارسو" انكشاف لأقنعة الأنظمة التي تدعي الدفاع عن العروبة"، ومن حضره لا يمثل صوت الشعوب العربية.
وأضاف الحوثي، وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله"، إن "من يهرول لبيع القضايا الأساسية تحت أي مزاعم ومبررات لا يمكن أن يقبل منه شعبيا".
© REUTERS / KHALED ABDULLAH
واعتبر الحوثي، مؤتمر وارسو "لا يعني بالنسبة للشعب أكثر من تأكيد المؤكد من تحالفات للدمار وسفك الدماء والتجويع".
وقال "رفعنا لشعاراتنا المناهضة ليست من فراغ لأنهم يميتون الشعوب فعليا".
وأشار إلى "أن الشعب اليمني اليوم أكثر وعيا بالمخططات الإسرائيلية الأمريكية وحلفائهم".
ورأى أن "مؤتمر وارسو محاولة للتغطية على الهزيمة في سوريا والعراق وتخفيف الصدمة على حلفاء أمريكا في المنطقة".
هذا وتقوم بولندا بالمشاركة مع الولايات المتحدة بعقد مؤتمر وارسو حول التسوية في الشرق الأوسط، في 13 و 14 شباط/ فبراير، لبحث تعزيز مستقبل السلام والأمن في الشرق الأوسط. وأعلنت عدة أطراف، وفي مقدمتها روسيا والصين ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، عدم مشاركتها في المؤتمر.
ولم تتم دعوة إيران إلى هذا المؤتمر، الذي اعتبرته طهران مناهضا لها، واستدعت القائم بأعمال السفارة البولندية للاحتجاج على استضافة بلاده لهذا الحدث، بمباركة أمريكية، إلا أن بولندا أعلنت أن المؤتمر ليس موجها ضد أحد، مؤكدة حياديتها تجاه الصراع في الشرق الأوسط.
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