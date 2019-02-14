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وبحسب موقع "إن بي سي نيوز" فقد أثار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دهشة الإيرانيين وحتى البيت الأبيض يوم أمس الأربعاء بدعوته لعمل إسرائيلي — عربي ضد الحكومة في طهران، الأمر الذي ترجمه مكتبه على أنه حث على "الحرب مع إيران".
© REUTERS / Sebastian Scheiner
يأتي ذلك في لحظة حساسة للغاية، حيث تستخدم إدارة ترامب قمة منظمة من قبل الولايات المتحدة في وارسو والذكرى الأربعين في هذا الأسبوع للثورة الإيرانية لمحاولة حشد العالم ضد الحكومة في طهران.
وشدد نتنياهو في شريط فيديو قصير مسجل على هامش القمة على أهمية ظهور المسؤولين الإسرائيليين والعرب في نفس المكان، مشيرا إلى أن القمة "ليست سرا".
وقال نتنياهو "هذا اجتماع مفتوح مع ممثلي الدول العربية الرائدة التي تجلس مع اسرائيل من أجل تعزيز المصلحة المشتركة في الحرب ضد إيران".
نشرت الحكومة الإسرائيلية شريط فيديو باللغة العبرية على فيسبوك وتويتر. وفي شريط الفيديو ، يستخدم نتنياهو كلمة "milchama" ، التي تُترجم حرفيًا إلى "الحرب"، ولكن يمكن أيضًا استخدامها بشكل مجازي للإشارة إلى "القتال" أو "المعركة".
© REUTERS / RONEN ZVULUN
ولكن "لم يتم حذف الفيديو الأصلي لتعليقات نتنياهو من حسابه على تويتر باللغة العبرية".
سارعت الحكومة الأمريكية إلى التواصل مع المسؤولين الإسرائيليين لطلب توضيح. وقال مسؤول أمريكي كبير يسافر مع نائب الرئيس مايك بينس، الذي يحضر القمة في وارسو، إن مسؤولين إسرائيليين كبار قالوا للولايات المتحدة إنها مسألة ترجمة سيئة.
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة: نتنياهو يدعو إلى عمل عربي إسرائيلي مشترك ضد إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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