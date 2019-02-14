البشير يبعث برسالة خطية إلى أردوغان

أنقرة/ مؤمن ألطاش/ الخليج 365
تسلم نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، الخميس، رسالة خطية بعث بها الرئيس السوداني عمر البشير، إلى نظيره رجب طيب أردوغان.
جاء ذلك خلال استقبال أوقطاي، ممثل الرئيس السوداني الخاص، وزير ديوان الحكم الاتحادي حامد ممتاز، ووزير الإعلام والاتصالات السوداني بشارة جمعة أرور، بالمجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة.
وأفاد مراسل الخليج 365، أن الجانبين تناولا، خلال لقاء مغلق، مستوى العلاقات التركية السودانية التي تشهد زخما في الآونة الأخيرة.
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